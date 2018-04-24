Нико Росберг объявил о запуске Rosberg Young Drivers Academy 

Экс-чемпион Формулы-1 немец Нико Росберг объявил о запуске собственной программы поддержки молодых пилотов Rosberg Young Drivers Academy, одним из основных спонсоров которой стал малазийский нефтяной концерн «Петронас» — эта же компания является титульным спонсором команды Формулы-1 «Мерседес», за которую в чемпионате мира выступал пилот.
Наставником молодых пилотов станет Дино Кьеза, работавший в своё время с самим Росбергом и четырёхкратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном в картинге и молодёжных сериях.
Первыми воспитанниками Rosberg Young Drivers Academy стали 13-летний британец Тейлор Барнард и 18-летний итальянец Лоренцо Трависанутто.
Посмотреть видео можно на странице Нико Росберга в YouTube