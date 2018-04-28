Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Азербайджана. Второе время у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третий результат у напарника Феттеля по команде Кими Райкконена.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин разбил машину в третьем повороте, вызвав появление красных флагов за девять минут до конца сессии. Сироткин остался на 10-й строчке протокола, его напарник Лэнс Стролл занял восьмое место.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.43,091 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,361 3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,402 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,428 5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,478 6. Серхио Перес («Форс Индия») — +0,845 7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,867 8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1,032 9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,129 10. Сергей Сироткин («Уильямс») — +1,443 11. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,672 12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +1,770 13. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,814 14. Шарль Леклер («Заубер») — +2,127 15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,170 16. Карлос Сайнс («Рено») — +2,341 17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,365 18. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,414 19. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,819 20. Брендон Хартли («Торо Россо») — +3,095.