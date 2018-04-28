Ещё
Феттель — лучший на третьей практике ГП Азербайджана, Сироткин разбил машину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Феттель — лучший на третьей практике ГП Азербайджана, Сироткин разбил машину 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Азербайджана. Второе время у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третий результат у напарника Феттеля по команде Кими Райкконена.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин разбил машину в третьем повороте, вызвав появление красных флагов за девять минут до конца сессии. Сироткин остался на 10-й строчке протокола, его напарник Лэнс Стролл занял восьмое место.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.43,091  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,361  3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,402  4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,428  5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,478  6. Серхио Перес («Форс Индия») — +0,845  7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,867  8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1,032  9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,129  10. Сергей Сироткин («Уильямс») — +1,443  11. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,672  12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +1,770  13. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,814  14. Шарль Леклер («Заубер») — +2,127  15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,170  16. Карлос Сайнс («Рено») — +2,341  17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,365  18. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,414  19. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,819  20. Брендон Хартли («Торо Россо») — +3,095.
Чемпионат.com: последние новости
Риккардо и Ферстаппен проехали по Азербайджану на «Нивах» Хюлькенберг получит штраф в пять позиций за замену коробки передач Гюнтер, Ферручи и Фукудзуми получили штрафы, Маркелов будет стартовать 15-м
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка46
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Англия в истерике. Символ страны решили продать53
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение