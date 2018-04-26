Сироткин: хорошо, что на Гран-при Азербайджана у нас не самая лучшая машина 

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин подчеркнул, что его команде нечего терять на трассе в Баку, учитывая нынешнюю форму команды, и положительно оценил этот факт, добавив, что трасса Гран-при Азербайджана не прощает ошибок.
«Что касается предстоящего уик-энда, то мне нравится трасса в Баку, потому что здесь может случиться всё что угодно. Тут можно ждать разных неожиданностей, которые мы можем обратить в свою пользу. Трасса в Баку не прощает ошибок. Для «Уильямса» это даже плюс, так как мы находимся в такой позиции, когда можем использовать это, а не терять на этом. Лидерам терять гораздо больше, поэтому для нас хорошо, что уик-энд в Азербайджане пришёлся на отрезок сезона, когда у нас не самая лучшая машина», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.