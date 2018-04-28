Сироткин разбил болид в Баку

Сироткин разбил болид в третьей практике Гран-при Азербайджана

Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин разбил машину во время третьей свободной практики Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает "Советский спорт".

Сироткин разбил болид в третьем повороте, вызвав появление красных флагов за девять минут до конца сессии. Он остался на десятой строчке протокола, его напарник Лэнс Стролл занял восьмое место.

Себастьян Феттель. Лучшее время в третьей свободной практике показал пилот "Феррари"

10. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1,443