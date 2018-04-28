Сироткин разбил болид в Баку

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Сироткин разбил болид в третьей практике Гран-при Азербайджана 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт Сергея Сироткина
Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин разбил машину во время третьей свободной практики Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает "Советский спорт".
Сироткин разбил болид в третьем повороте, вызвав появление красных флагов за девять минут до конца сессии. Он остался на десятой строчке протокола, его напарник Лэнс Стролл занял восьмое место.
Лучшее время в третьей свободной практике показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья практика 1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.43,091 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,361 3. Кими Райкконен ("Феррари") — +0,402…
10. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1,443
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