Сироткин разбил болид в Баку

Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин разбил машину во время третьей свободной практики Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает "Советский спорт".
Сироткин разбил болид в третьем повороте, вызвав появление красных флагов за девять минут до конца сессии. Он остался на десятой строчке протокола, его напарник Лэнс Стролл занял восьмое место.
Лучшее время в третьей свободной практике показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья практика 1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.43,091 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,361 3. Кими Райкконен ("Феррари") — +0,402…
10. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1,443