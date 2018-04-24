Сироткин: в Баку довольно сложная трасса

Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

«В Баку довольно сложная трасса с комбинацией очень длинных скоростных прямых и зон жёсткого торможения. Нет места для ошибки, что делает гонку интересной и даёт хорошие возможности для обгона. В прошлом году трасса в Баку стала для «Уильямса» успешной и с я нетерпением жду Гран-при Азербайджана в этом сезоне», — сказал Сироткин в официальном превью команды к грядущему этапу Формулы-1.