Ещё
Стролл: в Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стролл: в Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен 

Чемпионат.com 1 час назад
Канадский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Лэнс Стролл поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
«У меня отличные воспоминания о Баку, поскольку там я завоевал свой первый подиум в Формуле-1, и такое не забывается. В Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен. До прошлого года я не бывал там, и для меня всё было в новинку и было что посмотреть. Трасса захватывающая с точки зрения пилотажа — длинный и очень техничный круг. Поскольку это уличная трасса, то вокруг стены и нет права на ошибку», — сказал Стролл.
Чемпионат.com: последние новости
Стролл: в Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен Перес: «Форс Индия» в Баку всегда была конкурентоспособна Окон: с каждой гонкой болид становится лучше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться22
Левченко рассказала об идеальном размере груди18
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение