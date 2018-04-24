Стролл: в Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен

Канадский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Лэнс Стролл поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

«У меня отличные воспоминания о Баку, поскольку там я завоевал свой первый подиум в Формуле-1, и такое не забывается. В Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен. До прошлого года я не бывал там, и для меня всё было в новинку и было что посмотреть. Трасса захватывающая с точки зрения пилотажа — длинный и очень техничный круг. Поскольку это уличная трасса, то вокруг стены и нет права на ошибку», — сказал Стролл.