Лоу: трасса в Баку доказала, что по праву занимает своё место в Формуле-1 

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Окон: с каждой гонкой болид становится лучше

Шарапова прокатилась с бывшим пилотом Формулы-1 Уэббером на «Порше». Видео

Сироткин: в Баку ошибка приводит к столкновению или к серьёзной потери времени