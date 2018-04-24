Лоу: трасса в Баку доказала, что по праву занимает своё место в Формуле-1 

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
«В Баку мы приезжаем уже в третий раз и трасса доказала, что по праву занимает своё место в Формуле-1. Это захватывающий автодром с невероятным характером — от медленной части в старом городе до очень скоростной и длинной стартовой прямой. В прошлом году Гран-при Азербайджана выдался крайне насыщенным на события и запоминающимся для «Уильямса», потому что Лэнс Стролл завоевал свой первый подиум в Формуле-1, который стал единственным в 2017 году для пилота не из тройки лидирующих команд. В этом году гонка пройдёт в начале сезона, что означает более прохладную погоду, чем в предыдущие годы. Мы с нетерпением ждём возвращения в Баку и постараемся добиться максимума возможного и устроить хорошее шоу для наших азербайджанских фанатов. Россия также близка к Азербайджану и мы ожидаем большую поддержку Сергея Сироткина в его первой гонке в Баку. Было бы чересчур смело ждать от Стролла очередного подиума, но Лэнс должен хорошо проявить себя, учитывая его прошлогодний успех», — сказал Лоу.