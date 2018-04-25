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Кристиан Хорнер: «Рено» хочет продолжать сотрудничать с «Ред Буллом»
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Кристиан Хорнер: «Рено» хочет продолжать сотрудничать с «Ред Буллом» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер подчеркнул, что "Рено" заинтересована в продолжении сотрудничества с его командой. Он отметил, что «Ред Булл» пока не определился, кто будет поставлять двигатели команде в 2019 году.
— У нас есть несколько вариантов на 2019 год, — цитирует Auto Motor und Sport Хорнера. — Это беспрецедентная для нас ситуация. «Рено» хочет продолжать работу с нами, но мы также сотрудничаем с «Хондой» со стороны «Торо Россо». Это позволяет нам лучше оценивать и сравнивать их прогресс.
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