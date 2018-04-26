ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему «Ореол»

Технический директор «Формулы-1» Николас Томбазис отметил, что ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему защиты головы пилотов «Ореол». Они могут стать элементом аэродинамики и улучшить обзор сзади.

— Установка должна быть достаточно жесткой, чтобы не возникало вибраций, — цитирует F1i Томбазиса. — Нельзя устанавливать зеркала одновременно на шасси и на «Ореол». Также недопустимо монтировать в такие зеркала камеры. Никаких кабелей и проводов через «Ореол» не должно проходить.