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ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему «Ореол»
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ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему «Ореол» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Технический директор «Формулы-1» Николас Томбазис отметил, что ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему защиты головы пилотов «Ореол». Они могут стать элементом аэродинамики и улучшить обзор сзади.
— Установка должна быть достаточно жесткой, чтобы не возникало вибраций, — цитирует F1i Томбазиса. — Нельзя устанавливать зеркала одновременно на шасси и на «Ореол». Также недопустимо монтировать в такие зеркала камеры. Никаких кабелей и проводов через «Ореол» не должно проходить.
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