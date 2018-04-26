Себастьян Феттель: «В этот уик-энд нас ждет очень плотная борьба»

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что в «Гран-при Азербайджана» на победу будут претендовать сразу несколько команд. По словам немца, для успешной гонки будет важно проехать по трассе без ошибок. — У нас быстрая машина, которая до сих пор была конкурентоспособна на трассах разного типа — это хорошо, но я думаю, что в этот уик-энд нас вновь ждет очень плотная борьба, — цитирует f1news Феттеля. — На этой трассе важно чувствовать уверенность в машине, и если мы все сделаем правильно, то должны хорошо провести уик-энд. Главный соперник в борьбе за титул? Я не знаю, кто будет главным — год длинный. Сейчас для нас все складывается хорошо, но это не значит, что так будет продолжаться и дальше. Важно, что произойдет в трех заключительных гонках, а не в трех первых. Напомним, что в личном зачете после трех этапов Феттель с 54 очками занимает первую строчку. "Гран-при Азербайджана" пройдет с 27 по 29 апреля.