Даниэль Риккардо: В воскресенье мы будем в группе фаворитов

Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо прокомментировал свое выступление на пятничных тренировках Гран При Азербайджана, по итогам которых показал лучшее время.

«Мы были быстры сегодня. Я был уверен в машине и комфортно чувствовал себя за рулем, что всегда важно на городской трассе, — приводит слова Риккардо RaceFans. — Длинная серия кругов на Ultrasoft могла пройти и лучше, но вот на Supersoft все было отлично.

Не знаю, насколько соперники будут быстры в квалификации. Но даже если мы не сможем квалифицироваться на первом ряду, в гонке мы все равно будем сильны и останемся в группе фаворитов».

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Азербайджана с фотографиями можно посмотреть на нашем сайте.

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