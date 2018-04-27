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Даниэль Риккардо: В воскресенье мы будем в группе фаворитов
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Даниэль Риккардо: В воскресенье мы будем в группе фаворитов 

autosport.com.ru 42 минуты назад
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо прокомментировал свое выступление на пятничных тренировках Гран При Азербайджана, по итогам которых показал лучшее время.
«Мы были быстры сегодня. Я был уверен в машине и комфортно чувствовал себя за рулем, что всегда важно на городской трассе, — приводит слова Риккардо RaceFans. — Длинная серия кругов на Ultrasoft могла пройти и лучше, но вот на Supersoft все было отлично.
Не знаю, насколько соперники будут быстры в квалификации. Но даже если мы не сможем квалифицироваться на первом ряду, в гонке мы все равно будем сильны и останемся в группе фаворитов».
Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Азербайджана с фотографиями можно посмотреть на нашем сайте.
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