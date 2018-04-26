Клэр Уильямс: «С нынешним финансовым дисбалансом перспективы „Уильямса“ мрачны» 

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс считает, что у ее команды мрачное будущее, если правила «Формулы-1» не изменятся. Она рассчитывает на принятие с 2021 года потолка бюджета в размере 150 миллионов долларов, с чем не согласны топ-команды.
— Я не говорю, что мы на грани, но с нынешним финансовым дисбалансом вероятность выживания «Уильямса» в среднесрочной и долгосрочной перспективе выглядит мрачно, — цитирует Blick Уильямс. — Когда я бралась за эту работу, верила, что мы снова сможем побеждать. Теперь я в это не верю. Наш спорт сломан. Наивно полагать, что если просто много работать, то получишь награду в виде побед. Только три команды способны побеждать. Финансовое отставание от «Мерседеса», "Феррари" и «Ред Булла» слишком велико. Невозможно идти с ними в ногу. И это печально. Если новые ограничения действительно будут такими, мы сможем выжить. Что касается результатов, то я прекрасно понимаю, что есть команды с меньшими затратами, чем у нас, но проводящие лучшую работу.