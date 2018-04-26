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Пэт Симондс: «Действия „Феррари“ не направлены на победу в Кубке конструкторов»
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Пэт Симондс: «Действия „Феррари“ не направлены на победу в Кубке конструкторов» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Бывший технический директор «Уильямса» Пэт Симондс считает, что в "Феррари" приняли решение жертвовать Кими Райкконеном ради победы Себастьяна Феттеля. По его словам, это было продемонстрировано в Китае, когда финна использовали для сдерживания конкурентов на плохих шинах.
— Думаю, «Феррари» решила, как будет участвовать в гонках, — цитирует F1i Симондса. — «Феррари» неудачно использовала Райкконена в Китае. Его слишком долго держали на трассе, пытаясь сдержать соперников. И это не удалось. Когда его догнали, на машине Райкконена шины были уже убиты. Поэтому его легко обогнали. Это было плохое стратегическое решение. Так не выигрывают Кубок конструкторов. Вероятно, личный зачет пилотов там ценят выше.
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