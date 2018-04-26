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На Гран-при Азербайджана будет две зоны DRS
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На Гран-при Азербайджана будет две зоны DRS 

Чемпионат.com 2 часа назад
Организаторы Формулы-1 сообщили, что на Гран-при Азербайджана 2018 года будет две зоны активации подвижного элемента заднего антикрыла.
Как и в сезоне-2017, первая зона будет располагаться после второго поворота, а зона детекции разрыва между пилотами для этой прямой совпадает со второй линией машины безопасности и находится в районе выезда с пит-лейн.
Вторая зона DRS расположена на стартовой прямой. Зона фиксации отрыва между пилотами для этого участка будет находиться в 20-м повороте, сообщает Международная автофедерация ФИА.
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