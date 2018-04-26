Гонщику Формулы-1 Даниилу Квяту исполняется 24 года

Самому успешному российскому гонщику в Формуле-1 исполняется 24 года.

26 апреля Даниил Квят празднует день рождения. Пилот «Феррари» по развитию, сейчас он не выходит на старт гонок и даже не появляется в паддоке. Однако он по-прежнему остаётся самым успешным российским гонщиком Формулы-1 и продолжает работать в «Больших призах». Квяту исполняется лишь 24 года — и будем верить, что его главные достижения в автоспорте ещё впереди. В честь дня рождения Торпеды — пять пожеланий от «Чемпионата».

Появляться в паддоке

Работа резервных пилотов обычно не подразумевает присутствия на Гран-при — в боксах обычно присутствуют только те, кому это требуется по долгу службы или поможет адаптироваться в боевых условиях в будущем. Квят, увы, под эти параметры не подходит, и в поездках «Феррари» справляется и без его услуг. Но мы надеемся, что в ближайшее время Даниил навестит центр «Больших призов», поделится мнением о происходящем или расскажет что-то о своей текущей работе.

С момента ухода из программы «Ред Булл» Даниил Квят пропал с радаров. Он не раздаёт интервью, не посещает автоспортивных мероприятий и стремится избегать любой шумихи по своему поводу. В таком подходе есть свои плюсы, но есть и минусы — из-за низкой медийной активности болельщики (за рубежом — особенно) и спонсоры могут забыть о быстром и талантливом гонщике. Если, конечно, Даниил не собирается всю свою профессиональную жизнь оставаться тестером «Скудерии».

Контракт боевого пилота в хорошей серии

Мы верим, что амбиции Квята идут дальше симулятора «Феррари», а потому желаем ему возвращения на трассы в качестве призового пилота — пусть и не в Формуле-1. В конце концов, далеко не всем удавалось снова выйти на старт Гран-при после годичного перерыва. Тем не менее автоспорт весьма разнообразен, в нём масса примеров тому, как гонщик, покинув «Большие призы», сделал себе имя в других гонках.

Например, Такума Сато Александр Росси , выиграв «500 миль Индианаполиса», стали звёздами IndyCar, Марк Уэббер стал чемпионом мира по гонкам на выносливость, а Марк Жене и Александр Вурц уже после Формулы-1 выиграли «24 часа Ле-Мана». Не будем забывать и о Формуле-Е, где Нельсон Пике-мл. и Себастьен Буэми стали чемпионами, а Жан-Эрик Вернь сейчас сражается за титул. Помимо этого существуют гонки GT и DTM, где выступают очень сильные и опытные пилоты — например Джанкарло Физикелла , тоже покинувший призовой кокпит Формулы-1 ради работы в «Феррари».

Больше красноречия

Квят отлично знает английский и романские языки, а вот общение на русском даётся гонщику едва ли не труднее — такое впечатление, по крайней мере, складывалось со стороны. Конечно, вряд ли здесь дело в знании языка, скорее сам Даниил никогда не стремился делиться с общественностью своими мыслями и эмоциями. Но даже теперь, когда прессинг стал на порядок ниже, многим было бы интересно послушать Квята. Интересные интервьюеры всегда оказываются на первых страницах, а их высказывания десятками тиражируют всевозможные новостные ленты. Скучные рассказчики остаются забыты на последних строчках. Надеемся, что однообразные интервью Даниила остались в прошлом вместе с жёсткой дисциплиной системы «Ред Булл».

Лучше прятать мороженое

В Формуле-1 твой главный соперник — это твой партнёр по команде. И даже когда ты резервист — расслабляться не стоит. Особенно когда один из призовых пилотов твоей команды так широко известен своей любовью к мороженому.

Cчастливой семейной жизни

Впрочем, всё вышесказанное — всего лишь наши «хотелки». Наше главное пожелание в том, чтобы у Квята всё было отлично в личной жизни. В любом случае оказаться далеко от гонок с такой девушкой — дочерью трёхкратного чемпиона мира — просто невозможно.