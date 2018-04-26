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Сириль Абитбуль: «Машина „Рено“ лучше, чем у „Макларена“
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Сириль Абитбуль: «Машина „Рено“ лучше, чем у „Макларена“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Глава "Рено" Сириль Абитбуль считает, что машина у его команды лучше, чем у клиента французского моториста «Макларена». Отметим, что в Кубке конструкторов после трех этапов чемпионате мира «Макларен» опережает «Рено».
— Думаю, совершенно очевидно, что у нас лучше машина, чем у «Макларена», — цитирует Racer Абитбуля. — Но мы не принимаем это как должное. Знаем, что «Макларен» будет иметь хорошие темпы развития машины по ходу сезона. Поэтому мы должны много работать, чтобы наша машина оставалась лучшей. Надеюсь, что мы финишируем выше «Макларена». Мы заслуживаем успеха в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов.
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