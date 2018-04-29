Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости

«Какой глупый парень. Он сам закрыл путь. Я не понимаю. Невероятно. Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм», — заявил Алонсо.

Сироткин сошел на первом же круге. Гонка стала четвертой для россиянина в качестве пилота «Формулы 1». Также неудача настигла россиянина и в его дебюте на этапе «Формулы 1» в Австралии. Тогда он был вынужден сойти с трассы из-за того, что в машину засосало пакет из-под сэндвича, который вывел ее из строя.

22-летний россиянин дважды становился бронзовым призером гоночной серии GP.