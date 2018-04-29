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Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости
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Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Испанский автогонщик и пилот команды McLaren Фернандо Алонсо прокомментировал столкновение болидов немецкого пилота Renault Нико Хюлькенберга и россиянина Сергея Сироткина, представляющего Williams, во время гонки Гран-при Азербайджана. Слова испанца приводит «Спорт FM».
«Какой глупый парень. Он сам закрыл путь. Я не понимаю. Невероятно. Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм», — заявил Алонсо.
Сироткин сошел на первом же круге. Гонка стала четвертой для россиянина в качестве пилота «Формулы 1». Также неудача настигла россиянина и в его дебюте на этапе «Формулы 1» в Австралии. Тогда он был вынужден сойти с трассы из-за того, что в машину засосало пакет из-под сэндвича, который вывел ее из строя.
>> Сироткин разбил болид в Баку
22-летний россиянин дважды становился бронзовым призером гоночной серии GP.
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