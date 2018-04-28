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Жан Тодт: Я рад, что Алонсо попробует победить в Ле-Мане
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Жан Тодт: Я рад, что Алонсо попробует победить в Ле-Мане 

f1-world.ru 1 час назад
Жан Тодт: «Это очень личное решение, и мы должны его уважать. Я думаю, что это хорошо для развития автоспорта. Алонсо еще успевает заниматься своими бизнес-проектами, связанными с картингом.
20 или 30 лет назад многие из пилотов Формулы-1 соревновались в Формуле-2 или других мировых сериях. У нас также было много тестов, которых сейчас почти нет. Поэтому, если он этого хочет, и его команда позволяет это, то это просто отлично.
Формулы-1 претерпела большие изменения, так как Liberty Media купила коммерческие права у Экклстоуна, и я думаю, что она хорошо работает.
У нас хорошие отношения, и мы работаем над развитием чемпионата. Сейчас ведутся плотные переговоры о подписании нового Соглашения. Несмотря на все спорные вопросы, уверен, что все команды останутся с нами».
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