Жан Тодт: Я рад, что Алонсо попробует победить в Ле-Мане

Жан Тодт : «Это очень личное решение, и мы должны его уважать. Я думаю, что это хорошо для развития автоспорта. Алонсо еще успевает заниматься своими бизнес-проектами, связанными с картингом.

20 или 30 лет назад многие из пилотов Формулы-1 соревновались в Формуле-2 или других мировых сериях. У нас также было много тестов, которых сейчас почти нет. Поэтому, если он этого хочет, и его команда позволяет это, то это просто отлично.

Формулы-1 претерпела большие изменения, так как Liberty Media купила коммерческие права у Экклстоуна, и я думаю, что она хорошо работает.

У нас хорошие отношения, и мы работаем над развитием чемпионата. Сейчас ведутся плотные переговоры о подписании нового Соглашения. Несмотря на все спорные вопросы, уверен, что все команды останутся с нами».

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