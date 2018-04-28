Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» и «Феррари» быстрее «Мерседеса» в Баку"

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признает, что на трассе в Баку его команда уступает «Феррари» и «Ред Буллу». Во вторых свободных заездах «Гран-при Азербайджана» британец не смог попасть в первую тройку по времени.