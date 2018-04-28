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«Просто конфетка»: пилоты Формулы-1 протестировали Lada 4x4
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«Просто конфетка»: пилоты Формулы-1 протестировали Lada 4x4 

Авторамблер 18 минут назад
Фото: Авторамблер
Гонщики устроили заезд на «Ниве» по территории азербайджанского заповедника Гобустан в 60 километрах от Баку. Там они затеяли гонки с местными водителями, и оказались «немножечко быстрее».
В видео, опубликованном на официальном канале команды в соцсетях, Ферстаппен и Риккардо поделились впечатлениями об автомобиле. В частности, Риккардо заявил, что Lada 4x4 «управляется как конфетка».
"Каждый раз, когда Макс скользил, я чувствовал, что он сохранит контроль, у меня была уверенность", — восторженно сообщил он. Молодой пилот добавил, что был рад прокатится на этом автомобиле с напарником по команде. «Хорошо, что машиной управлял Макс, а не местные парни», — добавил он.
Ферстаппен, в свою очередь, отметил надежность подвески российского внедорожника после заезда по грунтовой дороге.
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