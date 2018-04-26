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Риккардо и Ферстаппен проехали по Азербайджану на «Нивах»
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Риккардо и Ферстаппен проехали по Азербайджану на «Нивах» 

Чемпионат.com 37 минут назад
Гонщики австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» накануне Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку приняли участие в необычной промо-акции и проехали по стране на российских внедорожниках «Нива».
Голландский гонщик Макс Ферстаппен и его напарник австралиец Даниэль Риккардо опробовал культовую модель, раскрашенную в стиле болидов «Ред Булл» со стикером «Моя другая машина — RB14».
Напомним, что титульным спонсором и поставщиком служебных автомобилей для «Ред Булл» является британский производитель премиальных машин «Астон Мартин».
Посмотреть фото можно на странице команды в «Твиттере».
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