Риккардо и Ферстаппен проехали по Азербайджану на «Нивах»

Гонщики австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» накануне Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку приняли участие в необычной промо-акции и проехали по стране на российских внедорожниках «Нива».

Голландский гонщик Макс Ферстаппен и его напарник австралиец Даниэль Риккардо опробовал культовую модель, раскрашенную в стиле болидов «Ред Булл» со стикером «Моя другая машина — RB14».

Напомним, что титульным спонсором и поставщиком служебных автомобилей для «Ред Булл» является британский производитель премиальных машин «Астон Мартин».

Посмотреть фото можно на странице команды в «Твиттере».