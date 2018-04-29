Риккардо: мы с Максом должны извиниться перед командой 

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал аварию с Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана, после которой оба пилота австрийской команды закончили гонку досрочно
«Случилось самое худшее, что только может случиться для команды — столкновения двух её гонщиков. Ужасно, что из-за аварии «Ред Булл» вообще остался без очков. Всё случилось очень быстро. Мы выехали на прямую, и я старался найти место внутри. На тот момент мне казалось, что там будет достаточно места, чтобы затормозить и чисто войти в поворот. Но калитка закрылась довольно быстро, и я просто не смог избежать столкновения. Надо посмотреть еще несколько повторов того, что случилось. К сожалению, это уже ничего не изменит. Итог гонки — обе машины выбыли из гонки. Мы оба должны извиниться перед командой, потому что нам дают бороться, а мы выбиваем друг друга», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.