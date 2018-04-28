Риккардо: самое худшее для пилотов «Торо Россо» — это ругаться между собой

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал неприятный эпизод между пилотами «Торо Россо» Брендоном Хартли и Пьером Гасли , которые чуть не столкнулись в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Видел, что пилоты «Торо Россо» чуть не столкнулись. Ух, это было очень близко. Мне очень жаль их, потому что это случается второй уик-энд подряд. Как я понял, Брендон проколол шину, поэтому сильно замедлился. В этот же момент сзади подлетел Пьер. Я очень надеюсь, что они постараются забыть об этом поскорее и будут двигаться дальше.