Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал неприятный эпизод между пилотами «Торо Россо» Брендоном Хартли и Пьером Гасли, которые чуть не столкнулись в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.
«Видел, что пилоты «Торо Россо» чуть не столкнулись. Ух, это было очень близко. Мне очень жаль их, потому что это случается второй уик-энд подряд. Как я понял, Брендон проколол шину, поэтому сильно замедлился. В этот же момент сзади подлетел Пьер. Я очень надеюсь, что они постараются забыть об этом поскорее и будут двигаться дальше.
Самое худшее в такой ситуации — это начать ругаться между собой. Им надо избежать ненужного напряжения внутри команды. Сложная ситуация. Слава богу, с Пьером всё в порядке. Согласен, что Брендону, скорее всего, надо было уйти либо сильно влево, либо сильно вправо, а не двигаться по центру. Но надо понимать, что всё случилось очень быстро. Я его защищаю не потому, что мы с ним близкие друзья. Просто всё реально было непросто», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.