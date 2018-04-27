Видео: пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на «Нивах»

Команда Формулы-1 Red Bull опубликовала ролик, в котором пилоты Макс Ферстаппен и Дэниэл Риккардо гоняют по Азербайджану на внедорожнике Lada 4x4. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале коллектива.

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Гонка состоялась на территории археологического заповедника Гобустан (с древнего языка это слово переводится, как «Край быков»), где расположены грязевые вулканы. Он находится в 70 километрах от Баку, а также является памятником наскального искусства, включенным в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО

По сюжету ролика, Ферстаппен и Риккардо гоняют на «Ниве», окрашенной в фирменные цвета болидов команды, против другого внедорожника Lada 4x4.

До этого появлялось видео с гонкой Ферстаппена и Риккардо по штаб-квартире коллектива Red Bull в Милтон-Кинс. До этого пилоты соревновались друг с другом в гонке на суперкарах Aston Martin, к которым были прикреплены дома на колесах.

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