Чемпион «Ле Мана» объяснил неудачи Сироткина 

Победитель международной гоночной серии «Ле Ман» 2003 года Роман Русинов прокомментировал начало сезона в «Формуле-1» для российского автогонщика Сергея Сироткина. Слова эксперта приводят "Известия".
"Для любого пилота «Формулы-1» главным конкурентом является собственный партнер по команде.
Поэтому у Сергея идет противостояние не с Фернандо Алонсо, Льюисом Хэмилтоном или кем-то еще, а именно с Лэнсом Строллом. Поскольку оба гонщика «Уильямса» — новички в «Формуле-1» (у Лэнса это второй сезон в серии, у Сироткина — первый), в конюшне сейчас могут идти эксперименты с конструкцией болидов, и они у обоих пилотов могут быть разные.
Отсюда и результаты разные. При этом нельзя исключать, что в следующих гонках условия у них будут другими, и уже Сергей окажется выше", — поделился мнением Русинов.
Раннее сообщалось, что Сироткин финишировал 15-м на Гран-при Китая «Формулы-1».