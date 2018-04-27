Чемпион «Ле Мана» объяснил неудачи Сироткина

"Для любого пилота «Формулы-1» главным конкурентом является собственный партнер по команде.

Поэтому у Сергея идет противостояние не с Фернандо Алонсо Льюисом Хэмилтоном или кем-то еще, а именно с Лэнсом Строллом. Поскольку оба гонщика «Уильямса» — новички в «Формуле-1» (у Лэнса это второй сезон в серии, у Сироткина — первый), в конюшне сейчас могут идти эксперименты с конструкцией болидов, и они у обоих пилотов могут быть разные.

Отсюда и результаты разные. При этом нельзя исключать, что в следующих гонках условия у них будут другими, и уже Сергей окажется выше", — поделился мнением Русинов.

Раннее сообщалось, что Сироткин финишировал 15-м на Гран-при Китая «Формулы-1».