Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Азербайджана, Сироткин сошёл 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке на Гран-при Азербайджана. Второе место досталось пилоту «Феррари» Кими Райкконену. третьим финишировал Серхио Перес на «Форс Индия».
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошёл уже на первом круге гонки, попав в аварию, его напарник по команде Лэнс Стролл привёз команде первые очки в сезоне, финишировав воьсмым.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Кими Райкконен («Феррари») 3. Серхио Перес («Форс Индия») 4. Себастьян Феттель («Феррари») 5. Карлос Сайнс («Рено») 6. Шарль Леклер («Заубер») 7. Фернандо Алонсо («Макларен») 8. Лэнс Стролл («Уильямс») 9. Стоффель Вандорн («Макларен») 10. Брендон Хартли («Торо Россо») 11. Маркус Эрикссон («Заубер») 12. Пьер Гасли («Торо Россо») 13. Кевин Магнуссен («Хаас») 14. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал 15. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал 16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал 17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал 18. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал 19. Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал 20. Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал