Сироткин: команда «Формулы-1» «Уильямс» сможет бороться за очки через 15 недель

ТАСС , 26 апреля. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» получит все обновления болида, которые могут помочь улучшить скорость и результаты, в течение 15 недель. Об этом в видеоблоге телекомментатора «Матч ТВ» Алексея Попова на Youtube рассказал российский пилот команды Сергей Сироткин

После трех этапов нынешнего сезона «Уильямс» остается единственной командой, не набравшей очков.

"Надеемся, что машина начнет работать с новыми обновлениями, которые мы должны получить по плану в течение 15 недель, — рассказал Сироткин. — Если мы получим те цифры, на которые рассчитываем, то не важно, что это будет середина сезона, это сразу позволит нам бороться за очки. Это куда лучше, чем маленькими шажками двигаться вперед и финишировать то 12-ми, то 11-ми, то опять 16-ми".

"Все обновления будут ставиться постепенно, одним за одним, думаю, начиная с Гран-при Испании уже будет виден прогресс. На самом деле он был уже виден на этапе в Китае. В общем, будем двигаться шаг за шагом, а там посмотрим", — заключил Сироткин.

Предстоящий этап «Формулы-1» пройдет в Азербайджане с 27 по 29 апреля.