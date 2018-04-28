Сироткин: неприятно слышать слова о финансовых причинах выбора пилотов 

Российский автогонщик, пилот «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал слова бывшего гонщика команды Фелипе Массы о финансовой составляющей в выборе пилотов и их неопытности. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я стараюсь не обращать внимание на подобные комментарии, хотя, конечно, неприятно слышать такое. Все говорят о нехватке опыта, качестве обратной связи, и.т.д.
Но за годы выступлений в гонках я понял, что качество обратной связи и понимание работы машины не зависит от опыта. Важно только то, насколько быстро и точно ты предоставляешь информацию инженерам", — цитирует Сироткина autosport.com.ru.э Ранее победитель международной гоночной серии «Ле Ман» 2003 года Роман Русинов объяснил неудачи Сироткина.