Сироткин: неприятно слышать слова о финансовых причинах выбора пилотов

Российский автогонщик, пилот «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал слова бывшего гонщика команды Фелипе Массы о финансовой составляющей в выборе пилотов и их неопытности. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Я стараюсь не обращать внимание на подобные комментарии, хотя, конечно, неприятно слышать такое. Все говорят о нехватке опыта, качестве обратной связи, и.т.д.