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Маркус Эрикссон: «Заубер» регулярно может опережать «Уильямс»
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Маркус Эрикссон: «Заубер» регулярно может опережать «Уильямс» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон считает, что его команда может с оптимизмом смотреть на продолжение сезона. По его словам, есть возможность опережать «Уильямс» регулярно.
— Первые «Гран-при» показали, что мы можем регулярно опережать «Уильямс», — цитирует F1i шведа. — В последние два года мы занимались только вопросами выживания, но теперь можем смотреть в будущее с оптимизмом. Результаты уже приходят. А в свободных заездах мы даже иногда выступаем на равных с «Форс Индией» и «Торо Россо», что говорит о нашем прогрессе.
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