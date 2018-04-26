Маркус Эрикссон: «Заубер» регулярно может опережать «Уильямс»

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон считает, что его команда может с оптимизмом смотреть на продолжение сезона. По его словам, есть возможность опережать «Уильямс» регулярно.

— Первые «Гран-при» показали, что мы можем регулярно опережать «Уильямс», — цитирует F1i шведа. — В последние два года мы занимались только вопросами выживания, но теперь можем смотреть в будущее с оптимизмом. Результаты уже приходят. А в свободных заездах мы даже иногда выступаем на равных с «Форс Индией» и «Торо Россо», что говорит о нашем прогрессе.