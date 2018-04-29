Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда прокомментировал аварию Даниэля Риккардо с Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана, после которой оба пилота «Ред Булл» закончили гонку досрочно.
«Что бы я сделал, если бы был сейчас на месте Кристиана Хорнера? Пошёл бы домой и расплакался! Такое уже случалось и с пилотами «Мерседеса». По мне здесь на 70% виноват Ферстаппен, на 30% — Риккардо. Ты можешь так вилять на прямой. Дэну в конце концов просто некуда было деваться. Всё очень просто. Что бы я сделал со своими гонщиками в такой ситуации? Привёл бы их в свой офис вместе с Тото Вольфом и заставил заплатить за ремонт машин», — передаёт слова Лауды корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.