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Лауда: на 70% в аварии виноват Ферстаппен, на 30% — Риккардо
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Лауда: на 70% в аварии виноват Ферстаппен, на 30% — Риккардо 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда прокомментировал аварию Даниэля Риккардо с Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана, после которой оба пилота «Ред Булл» закончили гонку досрочно.
«Что бы я сделал, если бы был сейчас на месте Кристиана Хорнера? Пошёл бы домой и расплакался! Такое уже случалось и с пилотами «Мерседеса». По мне здесь на 70% виноват Ферстаппен, на 30% — Риккардо. Ты можешь так вилять на прямой. Дэну в конце концов просто некуда было деваться. Всё очень просто. Что бы я сделал со своими гонщиками в такой ситуации? Привёл бы их в свой офис вместе с Тото Вольфом и заставил заплатить за ремонт машин», — передаёт слова Лауды корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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