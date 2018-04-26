Риккьярдо опроверг переговоры с «Феррари»

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо заявил, что ведет переговоры о новом контракте только со своей нынешней командой. По словам австралийца, все слухи о его контактах с "Феррари" не более чем выдумки. Ранее сообщалось, что пилот разговаривал с боссами итальянской команды и даже подписал предварительный договор.

— У меня были переговоры только с «Ред Буллом». Даже в прошлом году мы были предельно открыты друг с другом, — цитирует Racefans.net Риккьярдо. — Я думаю, в СМИ все знают, что команда заинтересована в моем сохранении, у нас были некоторые разговоры на этот счет. Чего я хочу, так это выиграть титул чемпиона мира. И это не значит, что я нахожусь там, где не смогу этого сделать, но я не буду спешить с решением о новом контракте с «Ред Буллом».

Контракт Риккьярдо с австрийской командой истекает в конце нынешнего сезона. После трех этапов пилот занимает четвертую строчку в личном зачете, имея в активе 37 очков. Следующий этап пройдет в Баку с 27 по 29 апреля.