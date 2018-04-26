Росберг: стал чемпионом, потому что перестал читать новости

Немецкий гонщик Нико Росберг , который в 2016 году в составе «Мерседеса» стал чемпионом Формулы-1, а затем завершил гоночную карьеру, объяснил, как смог завоевать титул.

«Я перестал читать новости и удалил свою страницу на «Фейсбук» и стал чемпионом. На самом деле все мои мысли после этого были заняты семьёй и подготовкой к следующему Гран-при. Отказавшись от лишней информации, я получил возможность эффективнее отдыхать и тренироваться, сосредоточившись только на одном — как выиграть следующую гонку. Всё это вместе с правильным питанием, работой с врачом над нормализацией режима после джет-лага позволило мне стать сильнейшим в 2016 году — не думаю, что я мог выступить лучше, чем это было в 2016-м», — сказал Росберг в своём видеоблоге.