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Сергей Сироткин: «В Баку надеемся выступить лучше, чем в предыдущих гонках»
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Сергей Сироткин: «В Баку надеемся выступить лучше, чем в предыдущих гонках» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин накануне «Гран-при Азербайджана» отметил, что команда рассчитывает улучшить результаты по сравнению с предыдущими гонками. На трех первых этапах сезона россиянин и его напарник Лэнс Стролл не набрали ни одного очка.
— Плюс бакинской трассы в том, что здесь в ходе гонки может произойти все, что угодно, — приводит f1news слова Сироткина. — Чем больше будет разных событий, тем лучше для нас, ведь мы можем всем этим воспользоваться. Нам нечего терять. Надо просто разумно действовать, стараться получше выполнить стоящие перед нами задачи и извлекать максимум выгоды из чужих ошибок. Подиум? Ставить перед собой такую цель было бы чересчур оптимистично, но мы однозначно надеемся выступить лучше
"Гран-при Азербайджана" пройдет с 27 по 29 апреля.
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