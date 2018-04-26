Кими Райкконен: «Тактические решения в пользу Феттеля? Не комментирую стратегию команды»

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что не обсуждает стратегию, которую выбирает команда на очередную гонку. По словам финна, главная его задача — выкладываться максимально на каждом этапе.

— Тактические решения в пользу Феттеля? Я не комментирую подобные вопросы, — цитирует f1news Райкконена. — Разумеется, я хочу добиваться как можно более высоких результатов — только это меня и интересует. Конечно, после гонки мы обсуждаем была ли возможность воспользоваться «планом Б», сделать что-то иначе. Когда побеждаешь, всегда кажется, что все складывается в твою пользу. Как я сказал, моя цель — максимально выкладываться. Шансы на чемпионство? Их нужно оценивать по результатам гонок. Только после финиша становится понятно, чего мы добились.

После трех гонок Райкконен с 30 очками занимает пятое место в личном зачете. Следующий этап «Гран-при Азербайджана» пройдет с 27 по 29 апреля.