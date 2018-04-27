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В Баку начались тренировки этапа «Формулы-1»
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В Баку начались тренировки этапа «Формулы-1» 

Мир24 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Баку стартует четвертый этап чемпионата мира «Формулы-1». С подробностями — спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.
Четыре чемпиона «Формулы» разных лет примут участие в азербайджанском этапе королевских гонок. Сама гонка состоится в воскресенье, а сегодня начались официальные тренировки.
Столица Азербайджана принимает этап «королевских гонок» уже в третий раз и, по словам самих пилотов, они приезжают в Баку с большим удовольствием, ведь эту трассу гонщики называют одной из самых красивых в формулическом календаре. А еще эта трасса — самая скоростная. На дистанции есть продолжительный прямой участок, на котором Валттери Боттас сумел разогнаться до впечатляющих 366 километров в час. Длина одного круга — 6 километров. Он включает в себя 20 поворотов — 8 правых и 12 левых. Любопытно, что бакинская трасса одна из немногих, где движение организовано против часовой стрелки. В дни проведения Гран-При «Формулы-1» количество туристов в Баку возрастает в разы. В предвкушении соревнований любители автоспорта рады полюбоваться уникальной архитектурой столицы Азербайджана и продегустировать изысканную местную кухню.
«Мы приехали из Англии специально, чтобы поболеть за Льюиса Хэмилтона. Он лучший гонщик в мире. А пока с супругой гуляем по городу. Очень гостеприимные люди», — поделился турист.
Те болельщики, кто сам захотел почувствовать себя настоящим пилотом, попробовали свои силы в картинге. Для этого в Баку существует специальный центр. На автодроме есть и двухместные машины для новичков и профессиональные карты.
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