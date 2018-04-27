Льюис Хэмилтон: «Существует от пяти до десяти способов решения проблемы „Мерседеса“ 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что в команде знают, как улучшить результаты. Напомним, что впервые с 2014 года «Мерседес» не победил ни разу в трех гонках подряд.
— После гонки в Шанхае мы встретились и оценили ситуацию, поняли, где допустили ошибку, — цитирует F1i Хэмилтона. — Но требуется время для внесения изменений. Потому что существует от пяти до десяти решений этой проблемы. Надеюсь, что мы прием верное решение. В любом случае борьба будет напряженной, потому что "Феррари" и «Ред Булл» даже в прошлом году были успешны в Баку. Не знаем, каков будет расклад на этот раз.