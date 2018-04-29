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Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:10
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Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:10 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 29 апреля, на уличном автодроме в Баку состоится гонка четвёртого этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. После третьего этапа в чемпионате лидирует Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин из команды «Уильямс» занимает 20-е место, пока не набрав очков.
Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки
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