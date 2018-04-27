Формула-1. Гран-при Азербайджана. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 апреля, на уличной трассе в Баку состоятся пятничные тренировки четвёртого этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Азербайджана