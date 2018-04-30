Посещаемость Гран-при Азербайджана по сравнению с 2017 годом выросла на 31%

Официальная страница пресс-службы Формулы-1 в «Твиттере», со ссылкой на руководство городской трассы Ф-1 в Баку сообщила, что завершившийся в минувшие выходные Гран-при Азербайджана посетили 94,000 зрителей. Таким образом, общая посещаемость этапа в Баку выросла на 31% по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году Баку уже в третий раз принимал этап Формулы-1. В дебютном 2016 году на городской трассе был проведён Гран-при Европы. С 2017 года он был преобразован в Гран-при Азербайджана.