Ещё
Жан Тодт: «Участие Алонсо в гонке „24 часа Ле Мана“ полезно для автоспорта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жан Тодт: «Участие Алонсо в гонке „24 часа Ле Мана“ полезно для автоспорта» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент ФИА Жан Тодт поддержал идею пилота «Макларена» Фернандо Алонсо выступить в гонке «24 часа Ле Мана». По его словам, это способствует популяризации автоспорта в целом.
— Это хорошо для нашего спорта, — цитирует EFE Тодта. — Это его личное решение, которое нужно уважать. 20 или 30 лет назад многие пилоты «Формулы-1» выступали в «Формуле-2» и других мировых сериях. Также было много тестов в «Формуле-1», а сейчас их нет. Алонсо стремится развивать автоспорт. У него есть отличные программы по картингу. Он привлекает молодежь в гонки.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кими Райкконен: "Тактические решения в пользу Феттеля? Не комментирую стратегию команды" Кристиан Хорнер: "Рено" хочет продолжать сотрудничать с "Ред Буллом" "Феррари" не разрешила Квяту участвовать в гонках WEC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение