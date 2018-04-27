Жан Тодт: «Участие Алонсо в гонке „24 часа Ле Мана“ полезно для автоспорта»

Президент ФИА Жан Тодт поддержал идею пилота «Макларена» Фернандо Алонсо выступить в гонке «24 часа Ле Мана». По его словам, это способствует популяризации автоспорта в целом.

— Это хорошо для нашего спорта, — цитирует EFE Тодта. — Это его личное решение, которое нужно уважать. 20 или 30 лет назад многие пилоты «Формулы-1» выступали в «Формуле-2» и других мировых сериях. Также было много тестов в «Формуле-1», а сейчас их нет. Алонсо стремится развивать автоспорт. У него есть отличные программы по картингу. Он привлекает молодежь в гонки.