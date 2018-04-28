Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Для немецкого гонщика этот поул стал третьим подряд.

Вторым по итогам квалификации стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а третьим — его напарник по команде Валттери Боттас.

Стоит отметить, что российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал двенадцатый результат, что стало лучшим показателем в его карьере. При этом россиянин будет стартовать в гонке одиннадцатым, так как пилот «Рено» Нико Хюлькенберг был оштрафован на пять мест за смену коробки.

Гран-при Азербайджана. Квалификация

12. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)

16. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)

20. Ромэн Грожан (Франция, Haas)