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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 

LiveSport.Ru 28 апреля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Для немецкого гонщика этот поул стал третьим подряд.
Вторым по итогам квалификации стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а третьим — его напарник по команде Валттери Боттас.
Стоит отметить, что российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал двенадцатый результат, что стало лучшим показателем в его карьере. При этом россиянин будет стартовать в гонке одиннадцатым, так как пилот «Рено» Нико Хюлькенберг был оштрафован на пять мест за смену коробки.
Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.41,498  2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.41,677  3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.41,837  4. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) — 1.41,911  5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.41,994  6. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) — 1.42,490  7. Эстебан Окон (Франция, Force India) — 1.42,523  8. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 1.42,547  9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.43,066  10. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1.43,351  11. Лэнс Стролл (Канада, Williams)
12. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)
13. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)
14. Шарль Леклер (Монако, Sauber)
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)
16. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)
17. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)
18. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)
19. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)
20. Ромэн Грожан (Франция, Haas)
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