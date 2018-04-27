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Валттери Боттас: «Надеюсь выиграть титул»
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Валттери Боттас: «Надеюсь выиграть титул» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что намерен бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Финн после трех гонок занимает третье место в личном зачете чемпионата мира с 40 очками.
— Надеюсь, что в нынешнем сезоне у меня получится выиграть чемпионство. Это единственная цель в моей карьере, — цитирует AFP Боттаса. — Но я не зацикливаюсь на этом, а просто много работаю. Стараюсь получать максимум удовольствия, потому что в таком случае выступаю лучше. И рано или поздно день чемпионства наступит.
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