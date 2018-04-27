Валттери Боттас: «Надеюсь выиграть титул»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что намерен бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Финн после трех гонок занимает третье место в личном зачете чемпионата мира с 40 очками.