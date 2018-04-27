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«Пирелли» определилась с шинами на этап в Австрии
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«Пирелли» определилась с шинами на этап в Австрии 

Чемпионат.com 1 час назад
Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Австрии 29 июня — 1 июля.
На трассе «Ред Булл Ринг» командам будут доступны покрышки «софт» и «суперсофт», а в квалификации можно будет использовать также и резину «ультрасофт».
Напомним, что в 2018 году «Пирелли» на некоторых этапах использует стратегию выбора покрышек не подряд по степени жёсткости, а через один состав, что позволяет разнообразить тактику команд.
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