Во время автогонок в Баку произошла авария

БАКУ, 27 апр — РИА Новости . В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2, сообщает Sputnik Азербайджан.

Болид пилота команды BWT Arden Максимилиана Гюнтера не вписался в поворот и загорелся. Огонь удалось быстро потушить.

Свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 в Баку завершилась в пятницу, 27 апреля. По ее итогам лучшее время показал пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара с результатом в 1:57.136.

Второе время — у итальянского гонщика из команды Campos Vexatec Racing Луки Гиотто (1:57.208), третье — у Ральфа Бошунга из команды MP Motorsport (1:57.629).

Соревнования на Гран-при Азербайджана 2018 года в классе «Формула-1» и других высокотехнологичных болидов проходят в Баку с 27 по 29 апреля. Трасса была разработана Германом Тильке . Длина круга составляет чуть более шести километров.

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