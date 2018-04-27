Ещё
Во время автогонок в Баку произошла авария
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во время автогонок в Баку произошла авария 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
БАКУ, 27 апр — РИА Новости. В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2, сообщает Sputnik Азербайджан.
Болид пилота команды BWT Arden Максимилиана Гюнтера не вписался в поворот и загорелся. Огонь удалось быстро потушить.
Свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 в Баку завершилась в пятницу, 27 апреля. По ее итогам лучшее время показал пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара с результатом в 1:57.136.
Второе время — у итальянского гонщика из команды Campos Vexatec Racing Луки Гиотто (1:57.208), третье — у Ральфа Бошунга из команды MP Motorsport (1:57.629).
Соревнования на Гран-при Азербайджана 2018 года в классе «Формула-1» и других высокотехнологичных болидов проходят в Баку с 27 по 29 апреля. Трасса была разработана Германом Тильке. Длина круга составляет чуть более шести километров.
Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>
РИА Новости: последние новости
Обвиняемый в домогательствах к биатлонистке тренер уволен Боброва заявила, что инъекции мельдония ей делал врач сборной России Этап Кубка мира по вертолетным гонкам впервые прошел в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение16
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную19
Родченкова предложили «раздолбать»9
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского1
Стало известно о судьбе Крушельницкого24
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение