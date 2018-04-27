Фернандо Алонсо: «Макларену» будет сложно попасть в третий сегмент в Баку"

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что его команде будет сложно выйти в третий сегмент квалификации «Гран-при Азербайджана». Испанец подчеркнул, что «Макларену» тяжело дается трасса в Баку.

— Здесь всегда у нас сложный «Гран-при», — цитирует F1i Алонсо. — В последние годы нам тут не хватало скорости, и это бросалось в глаза. Даже в этом году у нас на прямых заметна нехватка скорости. Попробуем разные стратегии в свободных заездах. Попытаемся увеличить максимальную скорость. Надеюсь, это сократит нехватку тема. Но я думаю, что все равно будет сложно попасть в третий сегмент.