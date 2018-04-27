Ещё
Фернандо Алонсо: «Макларену» будет сложно попасть в третий сегмент в Баку"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фернандо Алонсо: «Макларену» будет сложно попасть в третий сегмент в Баку" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что его команде будет сложно выйти в третий сегмент квалификации «Гран-при Азербайджана». Испанец подчеркнул, что «Макларену» тяжело дается трасса в Баку.
— Здесь всегда у нас сложный «Гран-при», — цитирует F1i Алонсо. — В последние годы нам тут не хватало скорости, и это бросалось в глаза. Даже в этом году у нас на прямых заметна нехватка скорости. Попробуем разные стратегии в свободных заездах. Попытаемся увеличить максимальную скорость. Надеюсь, это сократит нехватку тема. Но я думаю, что все равно будет сложно попасть в третий сегмент.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кристиан Хорнер: "Рено" хочет продолжать сотрудничать с "Ред Буллом" "Феррари" не разрешила Квяту участвовать в гонках WEC Маркес лишился трех мест на старте "Гран-при Америки" после победы в квалификации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова47
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
Бьорндален перешел на собак2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»272
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение