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Баттон будет партнером Алешина и Петрова по экипажу в гонке «24 часа Ле-Мана»
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Баттон будет партнером Алешина и Петрова по экипажу в гонке «24 часа Ле-Мана» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 апреля. Чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Дженсон Баттон проведет суперсезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе экипажа российской команды SMP Racing. Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing.
Партнерами Баттона по экипажу будут Виталий Петров и Михаил Алешин. Первой гонкой, которую британский пилот проведет в составе российской команды, станет марафон «24 часа Ле-Мана», который пройдет 16-17 июня.
"Я рад приветствовать Дженсона Баттона в составе нашей команды, — сказал основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. — Это выдающийся пилот мирового уровня, чемпион мира «Формулы-1». Он будет выступать в экипаже с нашими сильнейшими пилотами — Михаилом Алешиным и Виталием Петровым — на автомобиле высшей категории LMP1 — BR1. Эта машина построена лучшими специалистами российской компании BR Engineering и концерна Dallara, с применением самых современных технологий мирового автоспорта; мы все уверены, что экипаж будет очень сильным и составит достойную конкуренцию соперникам со всего мира".
"Я с удовольствием стану частью команды SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость, — отметил Баттон. — Моими напарниками в этом году будут Михаил Алешин и Виталий Петров; я хорошо знаю Виталия по его выступлению в «Формуле-1», а Михаила — по его успехам в IndyCar. Думаю, что с ними двумя и тем опытом, который мы накопили в разных гоночных сериях, а также с фантастическим опытом команды в гонках на выносливость, у нас будет прекрасный шанс бороться в первых рядах и претендовать на победу".
SMP Racing примет участие в WEC двумя экипажами, выступающими на прототипах BR1 класса LMP1. В другом экипаже поедут россияне Егор Оруджев и Матевос Исаакян, а также француз Стефан Сарразан.
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