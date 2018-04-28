Российская команда гонок на выносливость подписала контракт с чемпионом «Формулы-1»

Чемпион «Формулы-1» британец Дженсон Баттон подписал контракт с российской командой SMP Racing, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом сообщает «Советский спорт».

Михаила Алешина. По информации официального сайта команды, Баттон примет участие с 24-часовой гонке «Ле Ман» на болиде прототипа BR1 высшей категории LMP1. Он станет напарником Виталия Петрова

"Я хорошо знаю Виталия по его выступлению в «Формуле-1», а Михаила — по его успехам в IndyCar. Думаю, что с ними и тем опытом, который мы накопили в разных гоночных сериях, а также с фантастическим опытом команды в гонках на выносливость, у нас будет прекрасный шанс бороться в первых рядах и претендовать на победу. С нетерпением жду гонки", — отметил Баттон.

Гонка во французском Ле-Мане пройдет с 16 по 17 июня.