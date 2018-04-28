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Макс Ферстаппен: «Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида»
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Макс Ферстаппен: «Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен объяснил свою ошибку в свободных заездах «Гран-при Азербайджана». В первой практике его развернуло в шестом повороте.
— Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида, меня развернуло, я попал в стену, — цитирует F1i Ферстаппена. — К сожалению, в той части трассы было скользко, и я не смог поймать машину. Хорошо, что это не повлияло на ход дальнейшей практики. Механики отлично справились с ремонтом машины. С оптимизмом смотрим на дальнейшие выступления в Баку. Мы еще можем прибавить, хотя и конкуренты должны сильнее выступить в квалификации. У нас есть определенный запас.
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