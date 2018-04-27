Кими Райкконен: «У меня такие же шансы на победу, как и у остальных»

— Всегда легко говорить после гонки, как нужно было поступать, — цитирует F1i Райкконена. — Но во время гонки сложно определить, какой шаг будет верным. Мы всегда стараемся принимать лучшие решения в интересах команды. Иногда это срабатывает, иногда нет. У меня такие же шансы на победу, как и у всех остальных. Я уверен на сто процентов. Участвую в гонках, чтобы показать максимальный результат, выкладываться по максимуму. Если бы это было невозможно, меня бы тут не было.