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Кими Райкконен: «У меня такие же шансы на победу, как и у остальных»
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Кими Райкконен: «У меня такие же шансы на победу, как и у остальных» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен не считает, что у него меньше шансов на победу, чем у Себастьяна Феттеля. Финн не думает, что команда отдает приоритет немцу.
— Всегда легко говорить после гонки, как нужно было поступать, — цитирует F1i Райкконена. — Но во время гонки сложно определить, какой шаг будет верным. Мы всегда стараемся принимать лучшие решения в интересах команды. Иногда это срабатывает, иногда нет. У меня такие же шансы на победу, как и у всех остальных. Я уверен на сто процентов. Участвую в гонках, чтобы показать максимальный результат, выкладываться по максимуму. Если бы это было невозможно, меня бы тут не было.
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