Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Азербайджана, второе время показал австралиец Даниэль Риккардо на «Ред Булл», третьим стал мексиканец Серхио Перес на «Форс Индия». Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восьмое время. Голландец Макс Ферстаппен разбил свой «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:44.242 2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.035 3. Серхио Перес («Форс Индия») +0.833 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.958 5. Эстебан Окон («Форс Индия») +0.995 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.317 7. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.223 8. Сергей Сироткин («Уильямс») +2.238 9. Пьер Гасли («Торо Россо») +2.250 10. Себастьян Феттель («Феррари») +2.271 11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.348 12. Брендон Хартли («Торо Россо») +2.505 13. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.507 14. Ромен Грожан («Хаас») +2.614 15. Кими Райкконен («Феррари») +2.619 16. Шарль Леклер («Заубер») +2.633 17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.831 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.192 19. Стоффель Вандорн («Макларен») +3.725 20. Карлос Сайнс-младший («Рено») +4.499