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Боттас стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 8-й
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Боттас стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 8-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Азербайджана, второе время показал австралиец Даниэль Риккардо на «Ред Булл», третьим стал мексиканец Серхио Перес на «Форс Индия». Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восьмое время. Голландец Макс Ферстаппен разбил свой «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:44.242  2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.035  3. Серхио Перес («Форс Индия») +0.833  4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.958  5. Эстебан Окон («Форс Индия») +0.995  6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.317  7. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.223  8. Сергей Сироткин («Уильямс») +2.238  9. Пьер Гасли («Торо Россо») +2.250  10. Себастьян Феттель («Феррари») +2.271  11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.348  12. Брендон Хартли («Торо Россо») +2.505  13. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.507  14. Ромен Грожан («Хаас») +2.614  15. Кими Райкконен («Феррари») +2.619  16. Шарль Леклер («Заубер») +2.633  17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.831  18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.192  19. Стоффель Вандорн («Макларен») +3.725  20. Карлос Сайнс-младший («Рено») +4.499
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